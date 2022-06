Stammtisch-Runde Vogt begrüßt Freunde von Oldtimern aus Magdeburg an der Burg in Oebisfelde

Alt gesellt sich zu Alt. So hätte am Sonnabend das Motto auf dem großen Burghof in Oebisfelde lauten können. Schließlich hatte das älteste Gemäuer der Stadt Besuch von ebenfalls schon betagten Fahrzeugen. Mitglieder des Oldtimer-Stammtisches Magdeburg und Umland waren mit ihren alten motorisierten Gefährten auf Stippvisite in der Allerstadt.