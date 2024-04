Abbrucharbeiten der maroden Brauhofbrücke in Walbeck haben begonnen. Warum die Ortsdurchfahrt gesperrt ist. Und wann die neue Allerbrücke wieder befahrbar sind wird.

Vollsperrung in Walbeck: Alte Brücke fällt Stück für Stück

Die Brauhofbrücke in Walbeck wird in diesen Tagen komplett abgerissen und von der Firma Matthäi aus Magdeburg neu gebaut. Die Ortsdurchfahrt Walbeck ist für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt.

Walbeck. - Der Abbruchhammer dröhnt laut. Stück für Stück zerbrechen die Teile des Fundaments der alten Brauhofbrücke in Walbeck. Lesen Sie dazu auch Was wird aus der Brauhofbrücke in Walbeck?