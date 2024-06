Am Tag der Europa- und Kommunalwahl ist die Marktschänke in Walbeck zum Treffpunkt bei Kaffee und Kuchen geworden. Das soll jetzt so beibehalten werden.

Beim „Kaffee nach Wahl" am Wahlsonntag war die Marktschänke in Walbeck gut besucht.

Walbeck. - Nach dem Erfolg des „Kaffee nach Wahl“ am Tag der Europa- und Kommunalwahl bietet der Verein für Walbecker Geschichte und Heimatpflege nun einen regelmäßigen Treff an. Alles begann als eine Aktion für Wähler in Walbeck am Wahlsonntag. Der Verein für Walbecker Geschichte und Heimatpflege hatte die Bürger aus dem Dorf am Nachmittag zum „Kaffee nach Wahl“ eingeladen und gar nicht so große Erwartungen gehabt.