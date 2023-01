Warum es bei den Wassensdorfer Karnevalisten heiter wird

Der „Wassensdorfer Carnevals Club“ (WCC) probt für die Faschingssitzungen, die bald starten. Es wird ein orientalischer Alptraum, in dem eine Familie die Hauptrolle spielt.

Hüfte, Hüfte. Schulter, Schulter. Drehen. Wischen. Was etwas eigen klingt, ist die Anleitung für eine Choreographie, bei der die Gäste mit einbezogen werden.

Wassensdorf - Etwa 50 Akteure des WCC sitzen im Wassensdorfer Saal. Auf den Tischen stehen Bier und Sekt. Noch ein kurzer Soundcheck – Mikro ist an, der Ton gut. Lukas Grass schaut auf seinen Laptop und klickt den ersten Einspielsong an. Nichts passiert. „Wo bleibt die Musik?“ Achselzucken. „Ist aus.“ „Wie ,ist aus’?“ Die erste große Probe für die Karnevalsession fängt schon einmal gut an.