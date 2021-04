Weddendorfer Kita jetzt mit Bibliothek

Weddendorf. Aus einem Projekt entsteht eine Bibliothek. So geschehen in der DRK-Kindertagesstätte Wiesenhüpfer in Weddendorf. Vier Wochen lang unternahmen Erzieherinnen den Versuch, die Mädchen und Jungen unterhaltsam für das Lesen zu interessieren. Das Projekt „Kinderbücher und –Geschichten“ endete so erfolgreich mit einem dauerhaften Ausleihangebot, berichtete Erzieherin Annekatrin Reimann.

In der ersten Projektwoche kam zum Auftakt eine „Lese-Oma“ in den Kindergarten. Gemeinsam mit ihrem Freund, „dem Lesewurm“, wurden den jeweiligen Kita-Gruppen Märchen vorgelesen. Außerdem wurde sich in den Gruppen darüber unterhalten, wie mit Leselektüre umgegangenen werden sollte. Zudem übten die Kita-Kinder das Lied über einen Bücherwurm ein. Und als i-Tüpfelchen durften sich gemütliche Leseecken eingerichtet werden.

Es folgte die zweite Woche, in den die Themen Geschichten und Bewegung im Mittelpunkt standen. Das wurde den Kindern mit einem Märchen-Parcours, verschiedenen Fingerspielen und Geschichten voller Bewegung nähergebracht.

Die dritte Projektwoche brachte dann besondere Wohlfühlstunden für die Wiesenhüpfer-Kinder mit sich. Die „Vorlese-Oma“ war wieder gekommen und erzählte in jeder Kita-Gruppe unterschiedliche Geschichten. Wer mochte, der konnte sein Lieblingsbuch mitbringen und in der Gruppe selbst vorstellen. Selbstverständlich wurde dann auch daraus vorgelesen. Abschluss und Höhepunkt war die Kreativwoche. Die Kinder gestalteten ihre persönlichen Bücherwürmer und verfassten Kurzgeschichten über sich selbst, beides, um die mit nach Hause mitzunehmen.

120 Bücher zur Auswahl

Diese Stunden rund um das Thema Lesen mündeten nun in die Eröffnung einer hauseigenen Kinderbibliothek, freut sich nicht allein Annekatrin Reimann über das neue Angebot in der DRK-Kita. Die in etwa 120 Bücher für die Bibliothek wurden sowohl von Eltern als auch von Kita-Kindern gesponsert. „Diese großzügigen Sachspenden ermöglichten erst die Bibliothek“, dankt Reimann. Die Eröffnung der Bibliothek war bereits für die zweite Dezemberwoche im vergangenen Jahr geplant. Bedauerlicherweise kam der Corona-Lockdown dazwischen. Vergangene Woche war es dann aber endlich so weit. Jede Gruppe hat nun einmal in der Woche die Möglichkeit, die Bibliothek zu besuchen. Für den Büchertransport erhielten Jungen wie Mädchen einen eigenen Leinenbeutel. Jedes Buch darf nun für zwei Wochen mit nach Hause genommen werden. Möglich ist aber auch, sich in der Kita-Bibliothek in eine Ecke zu verkrümeln, um in einem Buch der Wahl zu schmökern oder sich eine Wunsch-Geschichte vorlesen zu lassen.