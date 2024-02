Die Freiwillige Feuerwehr Weferlingen wurde zu einem Grundstück an der Straße An der Zuckerfabrik gerufen.

Weferlingen. - In der Mittagszeit wurde die Freiwillige Feuerwehr Weferlingen am Mittwoch zu einem Grundstück an der Straße An der Zuckerfabrik gerufen, weil dort tiefliegende Garagen auf einem Gewerbegrundstück unter Wasser standen. Der Gully vor dem Gebäude konnte das Wasser nicht aufnehmen, so dass das gestiegene Grundwasser in die Kanalisation auf der Straße gepumpt werden musste.