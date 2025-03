Mit ihrem Arbeitsurlaub auf der New York Fashion Week ging für die Weferlingerin Sabrina Pflügner ein Traum in Erfüllung. Dabei stand auch die Besichtigung der Metropole am Hudson River auf dem Programm. Mit einer Höhe von 427 Metern bot sich vom Summit One Vanderbilt - der höchste kommerzielle Wolkenkratzer in Midtown Manhattan – ein atemberaubender Blick auf die Skyline der Stadt, die niemals schläft.

Foto: Sabrina Pflügner