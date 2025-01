Die ehemalige Grenzkaserne in Schwanefeld hat inzwischen viele Stammkunden. Hier gibt es Schätze aus zweiter Hand zu kaufen – alles, was bei Haushaltsauflösungen anfällt.

Schwanefeld. - In der ehemaligen Grenzkaserne in Schwanefeld ist es kalt, die Schnäppchenjäger, die das riesige Second-Hand-Angebot hier durchstöbern wollen, müssen sich warm anziehen. Und doch kommen an jedem Sonnabend Leute, die sehen wollen, was Wolfgang Dubke mit seinem Team bei Haushaltsauflösungen zusammen getragen hat.