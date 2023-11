Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Oebisfelde/Weferlingen. - Wofür soll die 150.000-Euro-Pauschale in den Jahren 2024 und 2025 verwendet werden? Die Ortsbürgermeister der Einheitsgemeinde sind sich einig: Das Geld soll in den Kauf einer neuen Halle für den Betriebshof in Weferlingen investiert werden. Dem stimmte am Dienstagabend auch eine Mehrheit im Stadtrat zu. Wir für Oebisfelde (WfO) und Linke sehen die Entscheidung kritisch.