Walbeck - In einem Damwildgehege nahe Walbeck hat vermutlich ein Wolfsrudel zugeschlagen. Mehrere Dutzend Tiere wurden getötet oder verletzt. Anwohner fürchten, dass es nicht bei Angriffen auf Wildtiere bleibt. In der Region war es in diesem Jahr auch schon zu Nutztierrissen gekommen.