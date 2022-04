Zahl der Briefwähler in Oebisfelde gestiegen

Die Briefwahl boomt. Auch in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen verzeichnen die Wahlleiter wenige Tage vor der Wahl einen deutlichen Anstieg bei den Briefwählern.

Oebisfelde/Weferlingen - Am Sonntag, 26. September, ist Bundestagswahl. Und schon jetzt zeichnet sich zumindest in einem Bereich ein deutlicher Trend ab: Die Briefwahl boomt. Auch in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen verzeichnen die Wahlleiter wenige Tage vor der Wahl einen deutlichen Anstieg bei den Briefwählern.