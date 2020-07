Ist eine gebührende Abiturfeier dank gelockerter Maßnahmen in Oschersleben doch noch möglich?

Oschersleben l Seit Monaten steht der heutige 4. Juli in ihren Kalendern, dann sollte ihr Abiball stattfinden. Die letzte gemeinsame Party zwischen Schulzeit und der großen Freiheit. Ein feierlicher Übergang von der Jugend ins Erwachsenenleben. Doch es sieht schlecht aus: Der Sektempfang, der zeremonielle Einzug in Ballkleidern und Anzügen, die überschwänglichen und die sentimentalen Reden, die peinlichen Fotos, die berauschte After-Party, die Verabschiedungsumarmungen – während der Corona-Pandemie erscheinen Abibälle plötzlich wie ein unvernünftiger Traum. Es ist ein bisschen, als ob sich die ganze Schulzeit nur um diesen einen Abend dreht: Der Abiball am Abend nach der Zeugnisübergabe.

Kreative Idee

Die Corona-Pandemie hat schon oft für kreative Ideen gesorgt. Wie einfallsreich sie sind, haben jetzt auch die Abiturienten des Gymnasiums Oschersleben unter Beweis gestellt: Weil „normale“ Abifeiern nicht möglich waren, verlegten sie ihren „Abiball“ kurzerhand ins Freie. Eventmanager Jens Bittner von der Veranstaltungsagentur „Jonny B“ in Oschersleben unterstützte die Schüler bei ihrem Vorhaben. „Die Ballkleider sind gekauft, der Termin steht fest und alle haben sich den Tag frei gehalten“, sagt Bittner. Die Abiturienten hatten bei dem Eventmanager ein „Full-Service-Paket“ gebucht.

Jetzt gibt es statt schicker Bankettstühle mit Hussen und ausschweifendem Buffet im Magdeburger Amo-Kulturhaus Bierzeltgarnitatur und Gegrilltes im Oschersleber Jahnstadion. Der Rahmen wird etwas kleiner sein. Statt der gesamten Familie werden nur die Eltern mitkommen. So könne der geforderte Abstand eingehalten werden und auch die Lehrer sind integriert.„Ich hätte es traurig gefunden, wenn nach der Zeugnisübergabe nichts geschehen wäre“, begründet Schulsprecher David Cholewinski, der die Organisation für die Veranstaltung unter dem Motto „Erst der Boom – nach uns die Krise“ mit seinen Mitschülern Kea Kaczmarek und Lukas Köchig übernommen hatte. „Schließlich haben wir uns seit der fünften Klasse auf die Feierlichkeiten gefreut“, ergänzt der 18-Jährige. „

Keine Verschiebung

Die Zeremonie auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, war ebenfalls keine Option. „Das gute Gefühl, das Abi geschafft zu haben, wäre dann schon vorbei gewesen.“ Und trotzdem wurde der Ausweichtermin am 19. September direkt mit der neuen Verordnung festgemacht. Einige der Schüler werden dann bereits zum Studium oder zur Ausbildung in eine andere Stadt gezogen sein oder vielleicht sogar ins Ausland gehen. „Aber wir hoffen, dass alle kommen“, so Cholewinski. „In der Erinnerung der Leute werden wir aber immer der Corona-Jahrgang sein“ so der Schülersprecher.

Als Corona-Jahrgang in Erinnerung

Mitten in der Coronakrise schreiben die Schüler in Oschersleben Abiturprüfungen. Ob das notwendig ist oder nicht vielmehr ein unverantwortliches Gesundheitsrisiko, darüber wird gestritten. Fest steht: Ein richtiges Abitur wird der Jahrgang 2020 nicht haben. Denn der Abiball, die Abifahrt, Abistreiche am letzten Schultag müssen ausfallen – Ereignisse, die diese Zeit mindestens genauso prägen wie Prüfungen und Notenpunkte.