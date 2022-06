Allee in Ausleben: Alter Baumbestand soll dem Straßenbau weichen

Ausleben - Nach wie vor ist es erklärtes Ziel der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), den letzten Bauabschnitt zur Sanierung der Landesstraße (L) 77 in Ottleben im nächsten Jahr in Angriff zu nehmen. Der Bauabschnitt würde durch die Günne bis zur Hamerslebener Straße verlaufen. Die Gemeinde Ausleben könnte sich den Bau der Nebenanlagen und des Regenwasserkanals in 2022 nicht leisten, deshalb würde die LSBB in Vorkasse gehen. Ausleben nach 2022 die verauslagten Gelder zurückzahlen.