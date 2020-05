Die Umgestaltung des Areals ist noch nicht abgeschlossen. Begehung durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung:

Schermcke l Mit dem Anblick des Friedhofes in ihrem Heimatort Schermcke kann sich Astrid Lippke im Moment so gar nicht anfreunden. Dass sie mit ihrer Meinung nicht allein ist, weiß sie aus Gesprächen mit anderen Bürgern. „Wie gepflegt sieht doch dagegen der Oschersleber Friedhof aus“, sagt sie.

Viele Jahrzehnte gehörte wucherndes Efeu zum Erscheinungsbild des Schermcker Friedhofes. Jetzt ist es abgestorben, abgeschnitten, damit wirken ganze Flächen des Friedhofs ungepflegt. Zumindest wurden in der vergangenen Woche die Rasenflächen gemäht, das verbessert den ersten Eindruck. Die Hecke entlang der Friedhofsmauer zur Ortsdurchfahrt hin müsste dringend beschnitten werden.

Friedhof wird wieder schön

Für Unmut sorgte, dass eine 150 Jahre alte Esche gefällt wurde. Ausversehen, wie einem Bürger geantwortet wurde und auch Ortsbürgermeister Marcel Ott bestätigt es. „Aber dafür kann die Stadt nichts, daran hat die beauftragte Firma Schuld“, sagt der Ortschef auf Volksstimme-Nachfrage. Aus der Pressestelle der Stadt hingegen hieß es, dass der zusätzlich gefällte Baum bei den Arbeiten als pilzbefallen erkannt und durch die zuständige Firma entfernt wurde.

Stadtsprecher Mathias Schulte teilt zudem mit, dass es eine Begehung durch Mitarbeiter des zuständigen Sachgebietes der Stadtverwaltung geben wird und dann werden weitere Arbeiten geplant „Zuletzt wurden die groben Arbeiten auf dem Schermcker Friedhof in Fremdvergabe erledigt, die gesamte Maßnahme ist jedoch noch nicht abgeschlossen. So entstand der aktuell nicht zufriedenstellende Zustand des Friedhofes“, so Schulte.

„Ich sehe es nicht ganz so negativ. Der Friedhof wird wieder schön. Das Efeu bleibt, Büsche und Bäume werden gepflanzt, Die Pflege wird auf das Notwendigste begrenzt, aber ein bisschen Pflege muss schon sein. Man kann gerade das Efeu nicht so auswachsen lassen. Jetzt wird mit der Pflege begonnen, lange Zeit hat sich auf dem Friedhof nichts getan, doch ich bin überzeugt, wir sind auf einem gutem Weg“, erklärt Schermckes Ortsbürgermeister Marcel Ott.

Er berichtet zugleich, dass die „Grüne Wiese“ umgestaltet werden soll und zwar so, dass es wieder ein ansehnlicher, würdiger Ort wird.