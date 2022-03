Apotheker in Oschersleben kämpfen mit einem Medikamentenmangel

Oschersleben - „Wenn das so weitergeht, muss ich meine Sachen packen, gebe die Geschäfte auf und eröffne in der Schweiz oder in Kanada - da nehmen die mich mit Kusshand.“ Marc-Florian Witsch ist Apotheker. So leidenschaftlich er die Branche verteidigt, so sehr ängstigt ihn die aktuelle Situation, die ihn zu dieser Aussage treibt. Ein entscheidender Grund: Es fehlt an Medikamenten. Der seit Jahren in Deutschland herrschende Medikamenten-Engpass, zugespitzt durch die Coronapandemie, lässt Apotheker verzweifeln. Ein Blick in den Landkreis lässt nur erahnen, wie groß das Problem wirklich ist - und welche Folgen der Mangel haben könnte.