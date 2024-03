Ende März 2024 muss an gleich zwei Stellen vorübergehend der Verkehr umgeleitet werden. Welche Ortsteile betroffen sind.

Bahnübergänge in Oschersleben werden gesperrt

Zwei Bahnübergänge in Oschersleben werden Ende März 2024 für einige Tage gesperrt.

Oschersleben - Gleich zwei Bahnübergänge werden in wenigen Wochen im Raum Oschersleben vorübergehend wegen der Stabilisierung des Gleisschotters gesperrt. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises Börde mit.

Demnach wird von Sonnabend, 23. März, ab 23 Uhr, bis zum darauffolgenden Dienstag, 26. März, um 20 Uhr, der Bahnübergang zwischen den Ortsteilen Klein Oschersleben und Groß Germersleben gesperrt. Eine Umleitung ist in diesem Zeitraum eingerichtet. Sie erfolgt nach Angaben des Landkreises über die Landesstraße (L) 76 Groß Germersleben Richtung Etgersleben auf die Kreisstraße (K) 1700 nach Klein Germersleben und von dort über Bottmersdorf Richtung Wanzleben. Von dort geht es auf der B246 nach Klein Oschersleben. Für den Schülerbusverkehr werden für den „BördeBus“ die Ersatzhaltestellen Neubauerweg in Klein Oschersleben und Zur Bode in Groß Germersleben eingerichtet.

Weitere Sperrung in der Hornhäuser Straße in Oschersleben

Wie der Landkreis Börde weiter informiert, ist zudem der Bahnübergang in der Hornhäuser Straße in Oschersleben betroffen. Dieser wird von Montag, 25. März, 5 Uhr, bis Dienstag, 26. März, 23 Uhr, gesperrt. Die eingerichtete Umleitung erfolgt über die B246 in Richtung Hornhausen, die K1364 Richtung Einnahme und weiter über die K1359 Richtung Oschersleben.