Die B 245 in Barneberg belastet die Anwohner. Kurz hinter dem Ortseingang rast der Verkehr in das Dorf hinein. Die Folgen: Lärm, Dreck und Gefahr. Jetzt fordern die Betroffenen Lösungen. Welche Vorschläge es gibt.

Barneberg. - Was lässt sich gegen die Auswirkungen des Durchgangsverkehrs auf der Bundesstraße in Barneberg (B 245) tun? Wie kann man Lärm, Schmutz und Tempo insbesondere der Brummis mindern? Mit diesen Anliegen haben sich Anwohner jetzt an Politvertreter und Behörden gewandt, da aus ihrer Sicht das Maß an Erträglichkeit längst überschritten ist.