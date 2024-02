Gesetze und Vorgaben Bauern in der Börde: Bürokratie statt Ackern

Landwirte in der Börde schlagen sich mit zahllosen Verordnungen, Gesetzen, Kontrollen und Fristen herum, die ihrer Meinung nach völlig am Wirtschaften unter freiem Himmel vorbei gehen. Zwei Bauern erklären, was alles zu tun ist.