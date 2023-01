Die Wolfssichtung mitten in Wanzleben bei Magdeburg bewegt die Menschen in der Region. Die Frage ist, wie sollen sich Mensch und Hund bei einer Begegnung verhalten? Tipps von Jäger Hermann Thormeier.

Wanzleben - Ein Wolf ist am Montagabend mitten durch die Stadt Wanzleben in der Börde gelaufen - nur wenige Meter vom Kreisverkehr entfernt und unbeeindruckt vom Verkehr. Doch wie sollten sich Halter von Hunden hier verhalten? Jäger Hermann Thormeier gibt Tipps.

Volksstimme: Wie verhalte ich mich bei einer Begegnung mit einem Wolf in der Stadt?

Hermann Thormeier: Eine vereinzeltes Tier wird in dem Fall eher verschreckt sein. So wie der Wolf in Wanzleben. Auf dem Video ist im linken Bereich zu sehen, dass Leute mit einem Hund dem Tier aus dem Weg gegangen sind und ihn dabei weiter beobachtet haben. So ist der Wolf auch ihnen aus dem Weg gegangen.

Volksstimme: Ist dieses Verhalten im freien Gelände oder Wald auch richtig?

Hermann Thormeier: Absolut. Man sollte stehen bleiben und mit dem Hund an der Leine den Rückzug antreten, immer den Blick auf den Wolf gerichtet und ganz langsam, ohne sich abzuwenden oder gar wegzulaufen. Dann dreht auch dieser in der Regel ab und vermeidet die direkte Begegnung. Im anderen Fall wird der Jagdinstinkt geweckt.

Volksstimme: Wie sieht es aus, wenn ich mit einem freilaufenden Hund unterwegs bin?

Hermann Thormeier: Das sollte in Feld und Wald nicht passieren, da der Hund hier angeleint sein muss. Im gegensätzlichen Fall nimmt die Natur ihren Lauf. Greift der Hund gar an, muss er mit den Folgen leben. Ein erfahrener Wolf ist ein mächtiger Gegner, der auch einen sogenannten Kampfhund ohne Probleme abwehren oder gar töten kann.

Hundebesitzer sollten ihr Tier nicht überschätzen. Greift ein Wolf dann an, ist es grundfalsch, den Hund beschützend auf den Arm zu nehmen. So kann er sich kaum wehren und attackiert unter Umständen vielleicht sogar seinen Besitzer.