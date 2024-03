Oschersleber Wohnungsunternehmen bekommt die „Grüne Hausnummer“ für ein besonders energieeffizientes Gebäude in der Bodestadt verliehen.

Halle/Oschersleben - Auf der Mitteldeutschen Baumesse „SaaleBAU“ in Halle hat die Bewos aus Oschersleben einen Preis der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt für besonders energieeffizientes Bauen und Sanieren bekommen. Das Unternehmen war eines von insgesamt vier Wohnungsunternehmen aus Sachsen-Anhalt, dem die „Grüne Hausnummer“ überreicht wurde.

„Mit dem Preis wurden wir für unser Klimaschutz-Engagement ausgezeichnet, dass wir in unserem wirklich schön gewordenen Objekt in der Schermcker Straße 7-11a investiert haben“, teilt Bewos-Geschäftsführer Thomas Harborth mit. Trotz einer sehr alten Bausubstanz gelang demnach eine nachweisbare Reduzierung des Energiebedarfs gegenüber den Standards, so Harborth.

Preis: Grüne Hausnummer wird seit 2017 vergeben

Überreicht wurden die Preise durch den Umweltminister des Landes, Armin Willingmann. „Die Grüne Hausnummer ist ein sichtbares Zeichen für vorbildliches Engagement bei Neubau oder Sanierung. Ich freue mich, dass vermehrt auch Wohnungsbaugesellschaften und große Wohnungseigentümer aus Sachsen-​Anhalt stark auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wohngesundheit setzen – und dabei mehr tun, als der Gesetzgeber vorschreibt, so Willingmann bei der Verleihung. Der von der Landesenergieagentur Sachsen-​Anhalt ins Leben gerufene Auszeichnungswettbewerb um die Grüne Hausnummer startete im Jahr 2017.