Bis zu 10000 Pferdestärken auf zwei Rädern unterwegs

Am Wochenende war in der Motorsportarena Oschersleben wieder der Sound von schnellen Motorrädern zu hören. Bike Promotion war mit seinen Rennserien und zu Trainings zu Gast.

Andre Krüger, Fünfter im S 1000 RR-BMW-Cup, drehte am vergangenen Wochenende wieder seine Runden in der Arena Oschersleben. Noch zweimal wird die internationale Rennserie in diesem Jahr in der Stadt an der Bode zu Gast sein.

Lars Koch - Die Motorsportarena Oschersleben kann nicht über mangelnde Auslastung klagen, denn an rund 270 Tagen im Jahr ist Deutschlands nördlichste Rennstrecke für Motorräder und Pkw gebucht.

Am vergangenem Wochenende war wieder einmal eine Serie zu Gast, die in diesem Jahr immerhin 18-mal auf Rennstrecken in Deutschland, der Schweiz und Tschechien an den Start geht. Zuschauer sind allerdings aufgrund der Corona-Pandemie Fehlanzeige.

Das allerdings ändert nichts an der Tatsache, dass die Veranstaltungen, die von Michael Dangrieß organisiert werden, ein echter Magnet für die Vollgasjunkies sind. Dangrieß selber - er ist natürlich auch ein bisschen motorsportverrückt – hatte viele Jahre lang ein eigenes Team in Sachen Straßenrennsport für Motorräder. „Das Engagement in dieser Richtung pausiert aber momentan.“ Corona und die vielen Einschränkungen haben es unmöglich gemacht, eine zuverlässige Saisonplanung aufzustellen, die für die wichtigen Sponsoren des Sports unabdingbar ist.

Bike Promotionim September und Oktober wieder zu Gast in Oschersleben

Die Rennserie von Bike Promotion, die Dangrieß schon seit einigen Jahren betreibt, läuft aber weiter. „Wir haben im Rahmen unserer Veranstaltungen, die Trainings für Fahrer aller verschiedenen Klassen anbieten, auch drei Meisterschaftsserien. Eine davon ist der S 1000 RR BMW-Cup und mit dem bringen wir bis zu 10000 Pferdestärken auf die Strecke, das ist eine der stärksten Zweiradrennserien Deutschlands.“ Über 50 Fahrer sind derzeit in der Meisterschaft gemeldet. „Jedes Motorrad hat über 200 PS.“

Zu Gast ist der Sachse, gebürtig in Crimmitschau, übrigens gern in Oschersleben. „Das ist hier immer alles entspannt, wir können viel Know-how nutzen, das ganze Umfeld um die Strecke herum ist super.“ Dass er das gut beurteilen kann, liegt vielleicht auch daran, dass er Chef einer der legendären Rennsportstrecken Deutschlands ist. Dangrieß ist Chef der Betreibergesellschaft „Schleizer Dreieck“ mbH, weiß also, wovon er redet, wenn er den Machern in Oschersleben ein gutes Zeugnis ausstellt. Im September und Oktober wird er noch einmal mit seiner Serie zu Gast sein. Bereits am Wochenende wollen es die Fahrer des Porsche Cups in der Arena wissen und am 20. August geht es leise aber sportlich zu. Es ist Skatertag in der Arena, die dann nur für Inliner und Rollschuhfahrer geöffnet ist.