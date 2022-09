Motorsport-Arena Oschersleben: Wenn es in der Börde asiatisch wird

Als eine der herausragenden Veranstaltungen im Jahresprogramm der 25-jährigen Motorsport-Arena Oschersleben lockt die Asia Arena. Was die Rennpiste mit einem bestimmten Lebensgefühl verbindet.

Auch Cosplayerin Miriam Gröber (rechts), hier gemeinsam mit einer Freundin in Gestalt der „Black Lady“ aus Sailor Moon, wird bei der Asia Arena zu Gast sein. Man darf gespannt sein, welche Figur sie diesmal darstellt.

Oschersleben - Seit Jahren schon wird in regelmäßiger Wiederkehr in der Motorsport-Arena Oschersleben das asiatische Lebensgefühl geweckt. Wie man auch am Wochenende 9. bis 11. Septemer sehen wird, stehen damit nicht nur starke Motoren und schicke Fahrzeuge im Mittelpunkt.