Das Freibad in Großalsleben wünscht sich mehr Badegäste

Großalsleben - Es ist 13 Uhr, in Großalsleben öffnen sich die Türen zum Freibad. Das ist in den Ferien täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Darauf möchte Schwimmmeister Lucas Veckenstedt noch einmal besonders verweisen. Für den jungen Mann ist es die neunte Badesaison und er wünscht sich, dass mehr Menschen begreifen, welchen Schatz sie mit diesem schönen Freibad in der unmittelbaren Umgebung haben. „Es können ruhig mehr Badegäste sein, die sich hier erholen“, sagt Lucas Veckenstedt. Die vergangenen Tage waren hinsichtlich der Badegäste „nicht so pralle“, wie er sagt. Wenn die Tage jetzt wieder wärmer werden, gerade zum Wochenende, lockt das Freibad mit einer Abkühlung, gepflegten Liegewiesen, selbst ein Imbiss fehlt nicht.