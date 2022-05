Der Belsdorfer Singkreis besteht seine Feuertaufe

Belsdorf - Der Herbst steht auf der Leiter und lässt die bunten Blätter tanzen. So klingt es in vielen schönen Herbstliedern. Sie zu singen, ist Freude pur. Aber warum immer nur im stillen Kämmerlein? So empfand es auch der Belsdofer Singkreis „district_voices“ mit seinen Chormitgliedern aus Belsdorf, Wefensleben und Umgebung unter der Leitung von Anke Groth vom evangelischen Kirchenkreis Egeln, einer engagierten Kirchenmusikerin, die bereit war, sich den Hut aufzusetzen und tüchtig mit dem Singkreis zu proben. Bis zur Konzertreife.