Der Brandschutznachwuchs von Wulferstedt übt wie die Profis

Wulferstedt (vs) - Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Wulferstedt „rückte“ kürzlich mit dem Feuerwehrnachwuchs zu einem Berufsfeuerwehrwochenende aus. „Zunächst unternahm die Jugendfeuerwehr einen Paddelausflug, während die Kinderfeuerwehr sich mit der Feuerwehrtechnik vertraut machte. Am Abend meldete sich die ,Berufsfeuerwehrwache Wulferstedt’ dann einsatzbereit“, berichtet der langjährige Jugendwart Andreas Dippe. Geübt wurde, wie verletzte und vermisste Personen gefunden und versorgt, eine Ausbreitung von Öl verhindert und ein Verkehrsunfall abgearbeitet werden. Zwischendurch wurde – für Spiel und Spaß -das Großalsleber Freibad besucht. „Ein großes Dankeschön gehe an alle Beteiligten, die diese Veranstaltung für den Wulferstedter Feuerwehrnachwuchs möglich gemacht“, sagte Andreas Dippe.