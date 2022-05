Diagnose Krebs: So helfen sich betroffene Frauen in Oschersleben durch die Lebenskrise

Die Leistung der Ärzte ist nicht alles, was Betroffene brauchen, wenn sie an Krebs erkrankt sind. Viele Fragen kann kein Arzt beantworten.

Foto: C. Arendt-Nowak

Doris Fahsel (Mitte) und Ilona Wohlbier (links) stehen an der Spitze der Oschersleber Frauenselbsthilfegruppe Krebs. Elke Naujokat würdigte das Engagement zum zehnjährigen Gruppenbestehen.

Oschersleben - Die Diagnose Krebs lässt viele in ein Loch fallen. Eine, die das genau weiß, ist die Oschersleberin Doris Fahsel. Bei ihr ist es schon einige Jahre her, dass sie an Brustkrebs erkrankte. Mit der Krankheit kamen aber auch die Fragen, über die sie sich gern mit anderen ausgetauscht hätte, die das gleiche Schicksal erfahren hatten.