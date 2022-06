Kinderbetreuung Die Kindertagesstätten: Notstand in Wanzleben, Anspannung in Oschersleben

Die Situation in den Kindertagesstätten (Kitas) der Einheitsgemeinde Wanzleben ist in diesen Tagen alles andere als rosig. Der stellvertretende Bürgermeister Kai Pluntke bezeichnet die Lage als „extem“ für alle Beteiligten. In Oschersleben ist man auf schnelles Handeln gefasst.