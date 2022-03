Die Kirche in Ausleben ist auch ein ansehnliches Heimatmuseum

Der Arbeitskreis „Dorfgeschichte und Erhalt der St. Petri Kirche“ hat mit den dorfgeschichtlichen Stuben in der Kirche eine Heimatstube geschaffen, die ihres gleichen sucht. Doch auch der Erhalt des alten Friedhofs liegt den ehrenamtlichen Helfern am Herzen.

Wenn es draußen kälter wird, beginnt die Zeit der Hausschlachtungen. Was dafür alles gebraucht, darüber geben die heimatgeschichtlichen Stuben in der Ausleber Kirche Auskunft.

Ausleben - Die Historie von St. Petri steckt voller Geschichten. Vor mehr als 20 Jahren machten sich engagierte Bürger auf, aus der beinahe in die Vergessenheit geratenen Kirche das zu machen, was sie seit 2001 ist: eine dorfgeschichtliche Stätte mit musealem Charakter. Hier bewahrt der Freundeskreis „Dorfgeschichte und Erhalt der St. Petri Kirche“ die Historie der Großgemeinde Ausleben auf. Ehe aber die dorfgeschichtlichen Stuben auf den ehemaligen Emporen der Kirche entstanden, mussten viele Menschen, Frauen und Männer, die Ärmel aufkrempeln. In unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden entstand das besondere Museum.