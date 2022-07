Die Kirche St. Martini in Gröningen lebt – und braucht viele Ideen

Das Gröninger Pfarrhaus platzt aus allen Nähten, in die Kirche St. Martini hingegen kommen nur wenige Menschen. Um dieses Missverhältnis zu entflechten, haben Interessierte Ideen gesammelt.

Gröningen - „St. Martini lebt!“ Unter diesem Motto hat die Kirchengemeinde Gröningen eine besondere Mission gestartet. In die Kirche, dessen Turm weit im Land sichtbar ist, soll wieder mehr Leben einziehen. Erst recht, da das Gotteshaus mitten in Gröningen an einem zentralen Standort steht.