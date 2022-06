Straßensanierung Die Mühlenstraße in Harbke ist von ihren Buckeln befreit

Die Buckelpiste Mühlenstraße in Harbke gehört der Vergangenheit an. Warum die Bauarbeiten länger gedauert und was die Anwohner von der neuen Straße haben, erläuterte der Ortsbürgermeister während der Freigabe.