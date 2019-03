Einbrecher haben in Krottorf motorbetriebene Gartengeräte mitgehen lassen. Symbolfoto: Anja Guse

Unbekannte sind am Wochenende in einen Gartenschuppen am Neuen Weg in Krottorf eingebrochen.

Krottorf (spt) l Laut Polizeiangaben wurden dabei Geräte wie Motorhacken und Fräsen gestohlen. Der Schaden wird mit rund 3000 Euro beziffert.

