Die digitale Infrastruktur in den Grundschulen in Oschersleben und Wanzleben wird seit einiger Zeit ausgebaut. Trotz Förderung von Bund und Land stellt das Thema die Städte vor Probleme.

Whiteboard und Tablet statt Kreidetafeln und Schreibheft: In den Grundschulen in Oschersleben und Wanzleben wird in den Aufbau der digitalen Infrastruktur investiert. Wie ist der aktuelle Stand?

Oschersleben/Wanzleben - Die digitale Transformation schreitet in den Schulen der beiden Städte immer mehr voran. So investierte der Landkreis Börde während der Sommerferien insgesamt rund 1,8 Millionen Euro für Bauprojekte in den weiterführenden Schulen der Bode- und Sarrestadt. Dabei ging es auch häufig um eine „Ertüchtigung der Dateninfrastruktur einschließlich W-LAN im Rahmen des Digitalpaktes“. Aber auch in den Grundschulen, die sich in der Trägerschaft der Kommunen befinden, hat sich etwas in Sachen Digitalisierung getan. Ein Überblick: