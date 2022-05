Feldmann und die Eisenbahn: Das ist das Eisenbahnmuseum in Klein Oschersleben

Der Feldmann ist aus dem Winterschlaf erwacht. Die Modellbahnen im Museum in Klein Oschersleben drehen ihre ersten Runden .

Klein Oschersleben - Das regionale Eisenbahnmuseum „Feldmann“ am Bahnhof Hadmersleben ist aus dem Winterschlaf geweckt. Die Mitglieder des Vereins „Eisenbahnfreunde Hadmersleben“ sind schon fleißig am Werkeln, um die Modellbahnen wieder zum Laufen zu bringen. „Wir sind in diesem Jahr schon früh gestartet. Zum einen werden die Eisenbahnstrecken um- oder neu aufgebaut“, erzählt Vereinsvorsitzender Erhard Horn.