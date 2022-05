Großbrand auf dem Hühnerhof Feuerwehr verhindert Schlimmeres, aber 12 000 Legehennen ereilt der Flammentod

Ein Großbrand auf dem Hühnerhof am Ortsrand von Wackersleben hat am Donnerstag mehrere Feuerwehren bis in die Nacht hinein in Atem gehalten. Rund 12 000 Hühner sind in dem Feuer verendet. Personen kamen nicht zu Schaden.