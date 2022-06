Kino Filmteam dreht in der Schwimmhalle in Oschersleben den Streifen „Jenseits der blauen Grenze“

Ton läuft, Kamera an, Klappe – die Erste! In der Volksschwimmhalle in Oschersleben kam für zwei Tage Hollywood-Gefühl auf. Die Halle wurde nämlich zum Drehort. Aber warum wurde genau diese Schwimmhalle ausgewählt und worum geht es in dem Film? Die Volksstimme durfte einen Blick auf die Dreharbeiten werfen.