Altbrandsleben - vs

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die Förderung für zwei Abwasserprojekte im Landkreis Börde bewilligt. Neben dem Bau eines Schmutzwasserpumpwerkes in Barneberg, wird demnach auch ein Projekt in Altbrandsleben umgesetzt.

Dort entsteht nach Angaben der Behörde im Zuge der Umsetzung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes des Trink- und Abwasserverbandes Börde (TAV Börde) ein neues Abwasserpumpwerk sowie eine neue Abwasserdruckleitung bis nach Emmeringen. Es werde die Abwässer aus der Ortslage übernehmen und zur zentralisierten Abwasserbehandlung in der Kläranlage Oschersleben befördern, heißt es weiter. In dem ersten Bauabschnitt wurde in Altbrandsleben bereits ein neuer Kanal von der Straße An der Schmiedebreite und weiterführend in der Straße Zum Tannenberg verlegt. Gebaut wurde in dem Bereich zudem eine Druckleitung und eine neue Trinkwasserversorgungsleitung bis zum Pumpwerkstandort.

Altbrandsleben soll an zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen werden

Gemeinsam mit der Stadt Oschersleben soll nun im weiteren Verlauf an einem Pumpwerk und einer Schmutzwasserdruckleitung nach Emmeringen gebaut werden. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilt, kann nach dem Abschluss des Projekts der gesamte Ort dann an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen werden. Die abflusslosen Gruben, Klein- und Gruppenkläranlagen in Altbrandsleben sollen dann außer Betrieb genommen und zurückgebaut werden.

„Mit dieser Förderung unterstützen wir die nachhaltige Verbesserung der Abwasserinfrastruktur im Landkreis Börde. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung einer modernen und effizienten Abwasserentsorgung in der Region“, erklärte der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye. Die Kosten der beiden Projekte in Barneberg und Altbrandsleben werden mit insgesamt rund 2,4 Millionen Euro angegeben. Die Maßnahmen im Oschersleber Ortsteil werden mit 830.000 Euro vom Land unterstützt und durch den Trink- und Abwasserverband Börde realisiert.