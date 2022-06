Gefäßchirurgin Heike Bien von der Bördeklinik gibt Tipps gegen Thrombose

Neindorf - Sommerzeit ist Reisezeit, ob mit dem Flugzeug, dem Auto, dem Bus oder der Bahn. Der Urlaub beginnt meistens mit längerem Sitzen. Jedoch bergen sommerlich warme Temperaturen in Verbindung mit langen Reisewegen ein erhöhtes Thrombose-Risiko. Dr. Heike Bien, Chefärztin der Klinik für Chirurgie und Orthopädie sowie Ärztliche Direktorin in der Helios Bördeklinik in Neindorf, erklärt die Ursache und gibt Tipps zur Vorbeugung von Thrombosen sowie Übungsanleitungen für längere Reisewege.