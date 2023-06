Oschersleben/Wolfenbüttel (vs) - Die Volksbank Wolfenbüttel hat bei einer Jahresversammlung Bilanz über das vergangene Geschäftsjahr gezogen. Die Bank, die mit mehreren Filialen im Landkreis Börde vertreten ist, konnte das Jahr 2022 trotz des Ukraine-Krieges und der Nachwirkungen der Corona-Pandemie erneut sehr erfolgreich abschließen, heiß es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts.

In fast allen Bereichen wurden demnach die Durchschnittswerte vergleichbar großer Banken übertroffen.

Nach Angaben der Bank ließen die Zuwächse im Kredit- und Einlagengeschäft die Bilanzsumme um 3,6 Prozent auf mehr als 2,8 Milliarden Euro ansteigen. „Das von uns betreute Kundenvolumen beträgt nun 6,1 Milliarden Euro“, so Vorstandssprecher Thomas Stolper in seinem Geschäftsbericht.

Als deutliches Zeichen der guten Rentabilität sieht die Volksbank im Anstieg des Betriebsergebnisses. Der Betrag von 40 Millionen Euro liegt rund 22 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Volksbank Wolfenbüttel hat auf ihrer Jahresversammlung auch ein Blick auf die sozialen Projekte geworfen. So konnte mit annähernd 270.000 Euro das Bankinstitut demnach zahlreichen Vereinen, Hilfsorganisationen, Schulen oder Kindergärten bei der Verwirklichung ihrer Projekte helfen – teils auch über die im vergangenen Jahr neu geschaffene Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“.

Dem Vorschlag des Vorstandes, den rund 27.500 Mitgliedern für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von fünf Prozent auszuschütten, schlossen sich die Vertreter einstimmig an, wie die Bank weiter mitteilt. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Schwetje war es aus Altersgründen die letzte Jahresversammlung in dem Gremium. Er gehörte seit 1985 dem Aufsichtsrat der Bank und ihrer Vorgängerinstitute an und war viele Jahre als Vorsitzender dieses Gremiums tätig – so auch nach der Fusion 2016 zur Volksbank Wolfenbüttel.

Im Anschluss an die Vertreterversammlung wählten die Mitglieder des Aufsichtsrates Klaus Kreutzburg zu ihrem neuen Vorsitzenden. Kreutzburg ist seit dem Jahr 2011 im Aufsichtsrat der Bank und seit 2016 stellvertretender Vorsitzender.

Nach eigenen Angaben hat die Volksbank derzeit knapp über 100.000 Kunden. Das Geschäftsgebiet der Bank, mit insgesamt 23 Filialen, umfasst neben Landkreisen Wolfenbüttel, Helmstedt und Peine sowie die Stadt Salzgitter in Niedersachsen auch den Landkreis Börde.