Badespaß Geschafft: Im Freibad in Oschersleben steht die Breitwasserrutsche

Nun ist sie also da, die neue Breitwasserrutsche für das Oschersleber Freibad. Ein großer Kran hat die Rutsche in die richtige Position gehievt. Demnächst startet in der Bodestadt die Freibadsaison.