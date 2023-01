Gröninger Schützen haben die ersten Zielscheiben des Neuen Jahres ins Visier genommen

Die Gröninger Schützen haben den ersten Wettbewerb des Jahres hinter sich gebracht. In vier Disziplinen traten die Schützen gegeneinander an.

Gröningen - Der Gröninger Schützenverein hat mit dem Nachweihnachtsschießen und dem Silvesterschießen das Jahr in Sachen Schießsport beendet. Nur wenige Tage später, am 7. Januar, folgte nun der erste Wettbewerb des neuen Jahres: die Vereinsmeisterschaft der Gröninger Schützen in den Luftdruckdisziplinen. Sechs Schießbahnen wurden dafür am Gröninger Schützenhaus gebraucht.