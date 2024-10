Gröningen. - Erst seit kurzem hängt die Plakette „Natur im Garten“ am Tor der Familie Koch in Gröningen. In über 30 Jahren hat Dieter Koch einen Garten gestaltet, in dem sich die Natur, die Pflanzen und Tiere voll entfalten können. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn immer wieder gibt es Veränderungen, neue Züchtungen, wird hier und da eine Staude weggenommen, kommt eine neue hinzu.

