Nach dem Brand auf dem Schrottplatz in Gröningen ermitteln Experten zur Ursache. Ergebnisse werden in einigen Tagen erwartet.

Gröningen l Am Freitag haben Brandursachenermitteler des Polizeireviers Börde ihre Arbeit aufgenommen. „Mit ersten Ergebnissen rechnen wir in der kommenden Woche“, teilte ein Polizeisprecher auf Volksstimme-Nachfrage mit. Der Brand war am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ausgebrochen. 88 Kameraden aller Feuerwehren des Westlichen Börde waren rund sechs Stunden im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Während der Löscharbeiten musste die angrenzende Bundesstraße 81 voll gesperrt werden.

Die Polizei hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die Ursache für das Großfeuer Brandstiftung sein könnte. „Beim Eintreffen der Feuerwehren brannten Schrottautos an zwei Stellen auf dem Gelände. Ebenfalls brannten der Bagger und eine Raupe“, begründete ein Sprecher.