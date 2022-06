Grundschule in Gröningen ist in ihr neues Domizil eingezogen

Für die Gröninger Grundschüler und Pädagogen startete das neue Schuljahr an einem neuen Standort. In der Grabenstraße 14 ist das einstige Schulhaus wieder zum Schulgebäude umfunktioniert worden.

Gröningen - Schulleiterin Simone Hoppe spricht von einem Krimi. „Bis zum letzten Moment wurde auf der Baustelle gewuselt, damit zum Start in das neue Schuljahr alles fertig ist. Und es war ein Superstart“, lobt die Schulleiterin. Zwei Bienchen vergibt sie an Bauhof-Mitarbeiter Mathias Jaensch, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Klassenzimmer eingerichtet sind, Möbel aufgebaut wurden, die Technik funktioniert. „Er hat sämtliche Restarbeiten erledigt, somit ist die Schule vollständig nutzbar“, erklärt Simone Hoppe. „Sicher, es ist nicht alles perfekt. Aber vielleicht sollten wir uns verdeutlichen, dass wir hier zweifelsohne die besseren Bedingungen als in der alten Grundschule vorfinden“, stellt die Schulleiterin klar.