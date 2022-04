Gummi geben für Spendengeld

Oschersleben - Die beste Nachricht vorweg: der Lions Club Oschersleben hat schon im Vorfeld des diesjährigen Kartrennens, das mittlerweile seit 22 Jahren veranstaltet wird, 5000 Euro gespendet. „Das Geld ging in diesem Jahr in die Voreifel“, so Olaf Ruppert, Vorsitzender des Lions Club Oschersleben. Gespendet wurde die Summe schon im Vorfeld, „weil in den Gebieten der Flutkatastrophe derzeit jeder Euro zählt und wir nicht bis nach unserer Veranstaltung warten wollten“, so Ruppert weiter. Das Geld ging diesmal an die „Rutbaach Fanfare“, eine Kapelle aus Mülheim-Wichterich. Deren Vereinshaus wurde bei der Flutkatastrophe im Juli diesen Jahres weggespült. „Wir hatten uns mit einem Lions Club aus der Region in Verbindung gesetzt und haben besprochen, wo wir konkret helfen können.“