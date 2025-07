Hadmersleben. - Diesen Anruf muss eine 81-jährige Hadmersleberin (Name ist der Redaktion bekannt) erst einmal verdauen. Auch Tage später ist sie noch immer geschockt und erschrocken. Zugleich möchte die ansonsten fest mit beiden Beinen im Leben stehende Frau andere Menschen warnen. Und genau deshalb dreht sich in der Handarbeitsgruppe im „Neptun“ an diesem Nachmittag alles um besagten Anruf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.