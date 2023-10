Hamersleben - 160 Jahre Chorgeschichte ist allemal ein Grund, die Sängerinnen und Sänger gebührend zu feiern. Der Gesangsverein „Concordia“ hat sich für seine Jubiläumsfeier musikalische Mitstreiter wie den Dorfchor Klein Oschersleben, den Kirchenchor Großalsleben und den Gemischten Chor „Harmonie“ Hadmersleben eingeladen. Die Solisten Luise Scholz, Maria, Ala und Gennadyi Vinogradski begleiteten die Chorsänger und traten als Solisten auf.

In 160 Jahren ist der Gesangsverein Hamersleben, der bis 1960 ein reiner Männerchor war, durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Unterschiedliche Chorleiter haben gerade in den vergangenen Jahren die Arbeit des Chores geprägt. So war es dem Gesangsverein ein Bedürfnis, der ehemaligen Chorleiterin Elke Weiß zu danken, die 14 Jahre den Chor geleitet hat.

Der 90-jährige Theo Heil hat viel Freunde am Gesang. Foto: Henning Fuchs

Vereinsvorsitzender Klaus Kappe blickte in seiner Rede nur kurz auf die Vergangenheit, aus der es sicher viel zu berichten gäbe. „Wir haben bewusst unser Jubiläumskonzert unter das Motto: ’Singt mit!’ gestellt. Soll unser Chor noch viele Jahre bestehen, brauchen wir vor allem jüngere Sängerinnen und Sänger. Aktuell sind es 23 Chormitglieder, die jeden Mittwoch unter der Leitung von Mooyeol Yang proben“, sagte Klaus Kappe in seiner Rede. „Mit unserem Chorleiter haben wir ein Glückslos gezogen“, betont der Vereinsvorsitzende. Mooyeol Yang übernahm den Chor 2022 nach der Coronazwangspause.

Der studierte Opernsänger aus Südkorea, der mit seiner Familie in Hadmersleben lebt, hat mit großer Akribie das Jubiläumskonzert gemeinsam mit dem Hamersleber Gesangsverein und den anderen drei Chören aus Klein Oschersleben, Großalsleben und Hadmersleben, die er ebenfalls leitet, vorbereitet.

Die Mehrzweckhalle in Hamersleben hat sich zum Jubiläumskonzert gut gefüllt. Ohne Zugabe kamen die Sängerinnen und Sänger nicht von der Bühne. Foto: Henning Fuchs

So standen im Verlauf des Jubiläumskonzert bis zu 70 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, um gemeinsam oder jeder Chor für sich, zu singen. In der Mehrzweckhalle sind am Sonnabendnachmittag viele Menschen aus Hamersleben und Umgebung zusammengekommen, zum Gratulieren und natürlich, um zuzuhören. Die Vereine sowie der Bürgermeister des Dorfes überbrachten Geburtstagswünsche.

Der Gemischte Chor „Concordia“ Hamersleben nutzte das Jubiläumskonzert, um Eva Mühlbauer für eine 60-jährige Mitgliedschaft und Edeltraud Hundeshagen für eine 50-jährige Mitgliedschaft im Chor zu ehren.

Chorleiter Mooyeol Yang trat auch als Solist auf. Foto: Henning Fuchs

Um auf das Motto des Jubiläumskonzertes zurückzukommen: „Singt mit!“ heißt es immer mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der Gaststätte „Hamerslebener Hof“. Hier finden unter der Leitung von Mooyeol Yang die Übungsabende statt. Weitere Informationen gibt es unter 039401 /472.