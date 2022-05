Herbstausritt: Die „grüne Saison“ der Reiter in Ausleben und Ottleben ist vorbei

Ausleben/Ottleben - Zu den Höhepunkten im Vereinsleben des Reit- und Fahrverein Ausleben gehört ohne Zweifel der alljährliche Herbstausritt. Mit dem Ausritt am ersten Novemberwochenende wird die „grüne Saison“ offiziell beendet. Natürlich werden noch Ritte in die Natur unternommen, doch Training und auch Wettbewerbe finden nun in der Halle statt. In diesem Jahr fand der Ausritt erstmals an einem Sonnabend statt. Offensichtlich haben die Organisatoren um Vereinschef Uwe Beitel mit diesem Termin ins Schwarze getroffen. Nicht nur das Wetter spielte mit, auch viele Reiter sowie Kutschen- und Kremserfahrer wollten sich den Ausflug in die herbstliche Natur nicht entgehen lassen.