Die Herbstferien stehen vor der Tür: In der Börde muss es aber nicht langweilig werden. Die Volksstimme verrät, wie es spannend bleiben kann.

Dass es in der Börde nicht nur Wälder und Felder gibt, beweisen die MZ-Ausflusgtipps.

In der Börde gibt es den besten Ackerboden, heißt es. Doch das ist längst nicht alles. Darüber hinaus gibt es noch viel Weiteres zu entdecken im Landkreis Börde.

1. Freizeit selbst gestalten

Im Jugendfreizeitzentrum können Kinder unter anderem Billard spielen. (FOTO: IMAGO / Addictive Stock)

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bietet das Jugendfreizeitzentrum „Der Club“ in Haldensleben einen Ort für Entspannung und Spaß.

In der elternfreien Zone können die Altersklassen unter anderem miteinander Billard, Kicker, und Dart spielen. Im Musikraum gibt es unter anderem Gitarren und Schlagzeug, an denen sich ausprobiert werden kann.

Wer es etwas ruhiger angehen möchte und nur für einen Plausch da ist, kann sich im Aufenthaltsraum entspannen. Vor Ort können Getränke und Snacks für kleines Geld erworben werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr

2. DDR à la carte

Die Versorgung der Bevölkerung ist abgesichert - durch das fleißige Team der Ostalgie-Kantine. Foto: Jan Dahms

Authentische Gerichte aus der Gulaschkanone, Gebratenes vom Holzgrill oder frisches Kastenbrot vom Feldbackofen – in der Ostalgie-Kantine bleibt niemand hungrig.

Die authentische DDR-Umgebung nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise in das ehemalige Ostdeutschland. Neben Schlemmereien gibt es unter anderem jede Menge Militärtechnik- und Fahrzeuge, Modelle, Kleidungsstücke und kleine Artefakte. Auch ein voll ausgestattetes Klassenzimmer sowie Werkstatt und Außengelände laden zur Nostalgie ein.

Öffnungszeiten: werktags ab 6 Uhr

Preise: Die Tasse Hausschlachte Wurstsuppe "Ernst Thälmann" mit Ei und Brötchen gibt es zum Beispiel für 2,50 Euro.

3. Mit viel Spaß Geschichte entdecken

Für Kinder gibt es spannende Taschenlampen-Führungen. Foto: Kristina Reiher

Sollte es einmal regnen, bietet das Museum in Wolmirstedt eine spannende Alternative zu Aktivitäten draußen.

Innerhalb des Gebäudes gibt es Dauerausstellungen unter anderem zu der Geschichte der Stadt, lokaler Naturkunde und Geologie, die Bedeutung der Schlossdomäne sowie drei zeitgetreuen historischen Werkstätten.

Für Kinder von fünf bis zehn Jahren gibt es Nachtführungen mit Taschenlampen. Dank Treppenlift ist das Museum barrierefrei.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 1,50 Euro, Schüler (6 bis 18 Jahre) zahlen 1 Euro, die Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) gibt es für 3 Euro

4. Tierisches Vergnügen im Wiesenpark

Süüüüß! Im Wiesenpark leben auch Kaninchen und Meerschweinchen. Foto: Josephine Schlueer

Um sich einen Tierpark anzuschauen muss man in der Börde nicht weit fahren. In Oschersleben gibt es den Wiesenpark. Auf rund fünf Hektar leben hier neben heimischen Tierarten wie zum Beispiel Rot- und Damwild, Pferden, Wildschweinen und Heidschnucken auch nicht heimische Tiere wie zum Beispiel Papageien, Stachelschweine und Strauße.

Im Zentrum gibt es ein Haustiergehege unter anderem mit Kaninchen, Meerschweinchen, Zwergziegen und Esel, ein Stück weiter ist der Streichelzoo. Des Weiteren gibt es einen Seerosenteich, eine Waldschänke mit Biergarten sowie einen Abenteuerspielplatz.

Öffnungszeiten und Preise: Der Park mit Gehege ist kostenlos und ganzjährig frei zugänglich.

5. Klettern, Buddeln, Schaukeln

Der gute, alte Spielplatz ist auch einen Ausflug wert. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Den Kinder freien Lauf und einfach toben lassen – das ist auf den Spielplätzen in der Börde möglich. Einer von ihnen ist an der Lindenpromenade in Wanzleben zu finden.

Der recht neue Spielplatz lädt mit Geräten wie dem Kletterturm, Nest- und Kleinkindschaukel, Mutter-Kind-Schaukel, Reck sowie verschiedene Wippen zu Spiel und Spaß ein. In dem großen Sandkasten können Kinder nach Lust und Laune buddeln, spielen und Sandburgen bauen.

Zur Sicherheit wurde die Geschwindigkeit der anliegenden Straße auf 30 reduziert. Beim Bau 2022 wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

6. Ein bisschen Magie in der Natur

Zur Entspannung in den Wald Foto: Marco Dörheit

Durch den Wald stapfen und Natur genießen – das ist möglich im Biosphärenreservat Drömling bei Velsdorf. Entweder nur, um die Natur zu genießen und einen Spaziergang zu machen.

Oder aber für ein Spiel. Dafür können Interessenten auf der Website des Drömlingsmoor oder einer Einrichtung vor Ort ein Buch mit der dazugehörigen Spielanleitung für den magischen Moorpfad erhalten. Das Spiel handelt von drei Freunden, die im Wald verloren gehen. Um zu entkommen, müssen die tapferen Abenteurer das Rätsel um die Bruchwaldhexe lösen.