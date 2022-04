Hötensleber betätigen sich als „Aushilfslehrer“ in der Pfalz

Hötensleben - Kaum hatte der Grenzdenkmalverein Hötensleben die ortseigene Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit zufriedenstellen hinter sich gebracht, da ging es – sozusagen in derselben Angelegenheit – auf Fahrt in den Südwesten der Republik. „Eine achtköpfige Delegation der Gemeinde und des Vereins war für eine Woche zu Gast in Landau, Rheinland Pfalz, direkt an der Weinstraße und unweit der französischen Grenze“, erklärt Vereinsvorsitzender René Müller.