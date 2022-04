Ärger an der Bode IG Bode-Lachs legte sich wegen Wehr-Abriss in Oschersleben mit Baufirma an

In Oschersleben wird zurzeit das alte Wehr an der Bode abgerissen. Welche Probleme das für den Fischbestand dort bringt und wie die Interessengemeinschaft Bode-Lachs dagegen vorgehen will, darüber berichtet IG-Voristzender Gerald Pomme.